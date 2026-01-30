Британская актриса Хелена Бонем Картер присоединилась к актерскому составу четвертого сезона сериала «Белый лотос». Компанию ей составили Марисса Лонг и Крис Мессина.
Кого конкретно сыграет звезда «Короны» и «Тайны семи циферблатов», пока неизвестно. Все детали о новых персонажах, а также сюжетные линии продолжения популярной драмы о жизни богатых постояльцев роскошных отелей держатся в секрете.
Ранее сообщалось, что четвертый сезон «Белого лотоса» снимут во Франции.
Сериал «Белый лотос», созданный Майком Уайтом, рассказывает об отдыхе состоятельных клиентов в пятизвездочных отелях. В разные сезоны проекта уже были задействованы Дженнифер Кулидж, перезапустившая таким образом свою карьеру, Сидни Суини, Патрик Шварценеггер, Юрий Колокольников и другие актеры.
Дата премьеры четвертого сезона пока не объявлена.
Ранее Юрий Колокольников назвал «крутейшим чуваком» режиссера «Белого лотоса».