Следователь Андрей Морозов, пытаясь найти пропавшего сына своей больной жены, выходит на след этого странного места. Бар «Один звонок» словно не имеет постоянного адреса — он появляется в разных точках города и исчезает, оставляя после себя тела погибших клиентов. Большая часть съемок сериала проходила в Москве, и город стал важной частью его мрачной и напряженной атмосферы. О том, какие именно локации использовали создатели проекта и где снимали ключевые сцены, рассказываем далее в статье.