«Бар "Один звонок"» — детективно-мистический сериал с Данилой Козловским, Оксаной Акиньшиной и Александром Ильиным-мл., который быстро привлек внимание зрителей своей необычной концепцией и мрачной атмосферой. В центре сюжета — загадочный бар, где любой желающий может одну минуту поговорить с умершим близким. Цена такого разговора оказывается смертельно высокой: один раунд игры в «русскую рулетку».
Следователь Андрей Морозов, пытаясь найти пропавшего сына своей больной жены, выходит на след этого странного места. Бар «Один звонок» словно не имеет постоянного адреса — он появляется в разных точках города и исчезает, оставляя после себя тела погибших клиентов. Большая часть съемок сериала проходила в Москве, и город стал важной частью его мрачной и напряженной атмосферы. О том, какие именно локации использовали создатели проекта и где снимали ключевые сцены, рассказываем далее в статье.
Локации, где снимали сериал «Бар "Один Звонок"»
Съемки сериала проходили в Москве, и город здесь играет важную роль. В кадре появляются тихие дворики, узкие переулки и старые кварталы столицы — именно такие места помогают создать ощущение тревоги и загадочности, которое сопровождает героев на протяжении всего сюжета.
При этом значительная часть сцен снималась не на натуре, а в павильонах. Это позволило создателям точно выстроить свет, атмосферу и визуальный ритм каждой сцены.
Бара «Один звонок» в реальной жизни не существует — его полностью воссоздали в декорациях. Мрачный интерьер, приглушенный свет и детали обстановки — каждый нюанс тщательно продумывался.
В одной из статей мы рассказывали, чем закончился первый сезон сериала «Бар "Один звонок"».
Интересные факты о съемках сериала «Бар "Один звонок"»
Съемки начались задолго до премьеры, в 2023 году, и продолжались вплоть до октября 2025. Интересных моментов, связанных со съемочным процессом, возникало немало. Расскажем о самых основных.
Данила Козловский выступил не только актером, но и продюсером проекта. Такой статус позволил ему участвовать практически во всех этапах работы над сериалом — от разработки идеи и сценария до финального монтажа и постпродакшна.
Постоянное ощущение напряжения было принципиальной задачей режиссера. Каждую сцену выстраивали так, чтобы зритель не мог заранее предсказать развитие событий и чувствовал нарастающую тревогу.
Особую роль в сериале играет свет. Освещение и работа с тенями использовались как полноценный художественный прием: с их помощью подчеркивали мистическую природу бара «Один звонок» и усиливали ощущение неизвестности.
Концепция бара объединила разные эпохи. Заведение должно было выглядеть так, будто оно существует вне времени и успело «пережить» несколько стилей — от аскетичной простоты до элементов барокко и строгого классицизма.