Где снимали сериал «Бар "Один звонок"» и какие локации стали основными

Премьера сериала «Бар "Один звонок"» состоялась осенью 2025 года. Проект оказался успешным и собрал огромное количество положительных отзывов. Рассказываем, где снимали этот сериал
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Бар Один звонок
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

«Бар "Один звонок"» — детективно-мистический сериал с Данилой Козловским, Оксаной Акиньшиной и Александром Ильиным-мл., который быстро привлек внимание зрителей своей необычной концепцией и мрачной атмосферой. В центре сюжета — загадочный бар, где любой желающий может одну минуту поговорить с умершим близким. Цена такого разговора оказывается смертельно высокой: один раунд игры в «русскую рулетку».

Следователь Андрей Морозов, пытаясь найти пропавшего сына своей больной жены, выходит на след этого странного места. Бар «Один звонок» словно не имеет постоянного адреса — он появляется в разных точках города и исчезает, оставляя после себя тела погибших клиентов. Большая часть съемок сериала проходила в Москве, и город стал важной частью его мрачной и напряженной атмосферы. О том, какие именно локации использовали создатели проекта и где снимали ключевые сцены, рассказываем далее в статье.

Локации, где снимали сериал «Бар "Один Звонок"»

Кадр из сериала Бар Один звонок
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Съемки сериала проходили в Москве, и город здесь играет важную роль. В кадре появляются тихие дворики, узкие переулки и старые кварталы столицы — именно такие места помогают создать ощущение тревоги и загадочности, которое сопровождает героев на протяжении всего сюжета.

При этом значительная часть сцен снималась не на натуре, а в павильонах. Это позволило создателям точно выстроить свет, атмосферу и визуальный ритм каждой сцены.

Бара «Один звонок» в реальной жизни не существует — его полностью воссоздали в декорациях. Мрачный интерьер, приглушенный свет и детали обстановки — каждый нюанс тщательно продумывался. 

В одной из статей мы рассказывали, чем закончился первый сезон сериала «Бар "Один звонок"». 

Интересные факты о съемках сериала «Бар "Один звонок"»

Съемки начались задолго до премьеры, в 2023 году, и продолжались вплоть до октября 2025. Интересных моментов, связанных со съемочным процессом, возникало немало. Расскажем о самых основных. 

  • Данила Козловский выступил не только актером, но и продюсером проекта. Такой статус позволил ему участвовать практически во всех этапах работы над сериалом — от разработки идеи и сценария до финального монтажа и постпродакшна.

  • Постоянное ощущение напряжения было принципиальной задачей режиссера. Каждую сцену выстраивали так, чтобы зритель не мог заранее предсказать развитие событий и чувствовал нарастающую тревогу.

  • Особую роль в сериале играет свет. Освещение и работа с тенями использовались как полноценный художественный прием: с их помощью подчеркивали мистическую природу бара «Один звонок» и усиливали ощущение неизвестности.

  • Концепция бара объединила разные эпохи. Заведение должно было выглядеть так, будто оно существует вне времени и успело «пережить» несколько стилей — от аскетичной простоты до элементов барокко и строгого классицизма.

Кадр из сериала Бар Один звонок
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»