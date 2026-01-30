Ричмонд
Звезда «Скорой помощи» выступила против новой должности Богомолова

Екатерина Волкова напомнила, что режиссер уже руководит двумя театрами

Екатерина Волкова высказалась о назначении Константина Богомолова на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Актриса считает, что режиссеру будет трудно на этой должности, ведь параллельно он руководит двумя театрами — Московским драматическим театром на Бронной и Театром-Сценой «Мельников».

Екатерина Волкова
Екатерина ВолковаИсточник: Пресс-служба

«Я считаю, что два театра для одного режиссера — это уже очень много, а еще ректорство — это too much. Это просто невозможно вытянуть человеку физически. Потому что это внимание, концентрация, каждому уделить внимание, нужно организовать процесс. Невозможно! Один театр — это целое государство, а два театра — я не понимаю, честно говоря. Это абсолютная глупость», — цитирует звезду сериала «Скорая помощь» The Voice.

Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Он занимал эту должность с 2013 года. Игоря Яковлевича не стало 14 января 2026 года. После его ухода театральным институтом пока будет руководить Богомолов.

Константин Богомолов
Константин Богомолов

Однако многие не одобрили его кандидатуру. Выпускники и студенты Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой и попросили рассмотреть на эту должность человека, который получал знания в этом учебном заведении и выпустился из него.

Ранее Андрей Бурковский обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой выбрать ректора из выпускников МХАТа. 