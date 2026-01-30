«Я считаю, что два театра для одного режиссера — это уже очень много, а еще ректорство — это too much. Это просто невозможно вытянуть человеку физически. Потому что это внимание, концентрация, каждому уделить внимание, нужно организовать процесс. Невозможно! Один театр — это целое государство, а два театра — я не понимаю, честно говоря. Это абсолютная глупость», — цитирует звезду сериала «Скорая помощь» The Voice.