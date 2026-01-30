Ирина Шейк в корсете из кружева снялась для рекламы

Знаменитость позировала в корсете из голубого кружева, прямых джинсах и рубашке из денима. Образ дополнил широкий белый ремень. На других фотографиях она была одета в кожаный корсет, платья из кружева, накидки и лаконичные брюки. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали макияж со стрелками и акцентом на блеске на губах.