Ирина Шейк в корсете из кружева снялась для рекламы

Супермодель Ирина Шейк в корсете из кружева снялась для рекламы

Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Ermanno Scervino. Снимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Знаменитость позировала в корсете из голубого кружева, прямых джинсах и рубашке из денима. Образ дополнил широкий белый ремень. На других фотографиях она была одета в кожаный корсет, платья из кружева, накидки и лаконичные брюки. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали макияж со стрелками и акцентом на блеске на губах.

