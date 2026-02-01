В 2016 году сериалы умели держать в напряжении не хуже премьер в кинотеатрах. За новыми эпизодами следили почти в реальном времени, а любое неосторожное слово в соцсетях легко превращалось в повод для спора. Некоторые проекты объединяли людей с разными вкусами и привычками, создавая редкое ощущение общего культурного поля. Именно такие сериалы и стали приметой того года: их смотрели массово, ждали с нетерпением и до сих пор вспоминают с улыбкой — как часть времени, к которому неожиданно хочется вернуться.