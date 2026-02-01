В 2016 году сериалы умели держать в напряжении не хуже премьер в кинотеатрах. За новыми эпизодами следили почти в реальном времени, а любое неосторожное слово в соцсетях легко превращалось в повод для спора. Некоторые проекты объединяли людей с разными вкусами и привычками, создавая редкое ощущение общего культурного поля. Именно такие сериалы и стали приметой того года: их смотрели массово, ждали с нетерпением и до сих пор вспоминают с улыбкой — как часть времени, к которому неожиданно хочется вернуться.
«Мир Дикого Запада»
Первый из четырех сезонов драматического вестерна в жанре научной фантастики, выпущенный супругами-режиссерами Джонатоном Ноланом и Лизой Джой 2016 году, пришелся по вкусу общественности. Снятый по мотивам одноименной ленты Майкла Крайтона сериал «Мир Дикого Запада» посвящен миру будущего, где люди борются с андроидами за превосходство. Искусственный интеллект и глобальная роботизация на тот момент лишь маячили на горизонте, а значит, были в диковинку.
Центром действия в sci-fi головоломке является парк развлечений под названием «Мир Дикого Запада». Его посетителям предоставлена полная свобода действий и безапелляционная безнаказанность. Более того, им позволены любые прихоти в отношении специально разработанных роботов. Убили андроида — нет проблем, его починят, сотрут память и вернут «на работу». Однако забавам пришел конец, когда внезапно выяснилось, что некоторые из роботов способны восстанавливать память.
«Дрянь»
Обладатель «Золотого глобуса», «Эмми» и лучшая драматическая комедия десятилетия — так кратко можно описать телепроект Гарри Брэдбира и Тима Киркби, поставленный по сценарию актрисы Фиби Уоллер-Бридж. К слову, она же и сыграла главную героиню в этом ироничном сериале. Компанию на экране на протяжении двух сезонов ей составляли Оливия Колман («Отец») и Шан Клиффорд («Чисто английские убийства»).
«Дрянь» — история о молодой, упрямой и остроумной девушке из Лондона. День самоотверженной и готовой на миролюбивые реформы героини стабильно полон неприятностями. Однако наслаждение собственными горестями лишь закаляет девушку, не способную воспринимать советы и помощь окружения. Легкий, но увлекательный сюжет и уникальная индивидуальность центрального персонажа не оставили равнодушными ни критиков, ни обычных зрителей.
«Черное зеркало»
Сериал-антология по сценарию Чарли Брукера изменила привычное понимание публики к ТВ-шоу. Короткие истории, посвященные влиянию информационных технологий на взаимоотношения людей, заинтриговали аудиторию с первых эпизодов. «Черное зеркало» мгновенно обросло увесистым фан-клубом, однако интерес к проекту продолжал неумолимо расти. К 2016-ому году, когда на Netflix вышел третий сезон, проект был в своем прайме.
Зрителей забавляла рефлексия авторов насчет охватившей современный мир техно-паранойи. Однако создатели решили больше не шокировать зрителей своей бурной фантазией, как в премьерных сериях «Черного зеркала». И в новом сезоне нам показали, как изменится мир с наличием баллов за социальный рейтинг, чего стоит трансляция жизни на камеру и что может случиться, если подгружать воспоминания не в мозг, а в облачное хранилище.
«Полицейский с Рублевки»
Драмеди Ильи Куликова о буднях полицейского, потрулирубшего элитный район, превзошло ожидания искушенных зрителей. Сложно поверить, но большинство российских ценителей концептуального «Черного зеркала», ожидая его продолжения, охотно коротали свои вечера в компании Гриши и Вероники Измайловых, а также Владимира Сергеевича — смешных персонажей из сериала «Полицейский с Рублевки». Сыграли их Александр Петров, Александра Бортич и Сергей Бурунов соответственно.
Ироничная комедия с нотками детектива посвящена работе молодого полицейского Григория Измайлова, призванного оберегать покой на улицах богатейшего района Москвы. Помимо трудоемких расследований бытовых неурядиц жителей Рублевки, герою-красавчику приходится отбиваться от навязчивых поклонниц и успевать третировать «любимого» начальника. Параллельно вытаскивая из проблем и свою невезучую сестру-хулиганку.
«Ночной администратор»
Короткий шпионский триллер по одноименному роману Джона Ле Карре в постановке Сюзанны Бир взбудоражил публику 2016-го. Сериал «Ночной администратор» имел успех. Занимательная фабула и звездный актерский каст — Том Хиддлстон, Хью Лори , Оливия Колман, Том Холландер и Элизабет Дебики — сработали как нельзя удачно. Тем не менее, второй и третий сезон были одобрены лишь в 2024 году. Поэтому продолжение захватывающей картины выходит спустя 10 лет, в 2026-ом.
Джонатан Пайн в исполнении Тома Хиддлстона — ночной администратор элитного отеля «Нефертити» в Каире. Но это только прикрытие. В прошлом он ветеран британской армии, в настоящем — был и будет агентом спецгруппы по устранению опасных преступников. По приказу начальства в лице Анджелы Берр (Оливия Колман), герою предстоит примкнуть к окружению торговца оружием Ричарда Роупера (Хью Лори), с которым у Пайна имеются личные счеты. А в новом сезоне — возмездие обрушится на колумбийского барона.
«Мажор»
История о безответственном богаче, прожигающем жизнь и папины деньги, вставшем на путь исправления, не нова, но беспроигрышна. Поэтому ноябрь 2016-го любители криминальных драм и российских детективов ждали с особым трепетом — выходил второй сезон сериала «Мажор», где главную роль сыграл Павел Прилучный.
Центром повествования сериала является типичный представитель «золотой молодежи» — мажор Игорь Соколовский. Поведение распоясавшегося сыночка выходит за рамки закона, и он попадает в 19-е отделение полиции. Правда, благодаря стараниям папы-олигарха, по другую сторону КПЗ. Отныне он сотрудник полиции, где под гнетом ненавидящих его коллег, герою предстоит вспомнить на практике все азы своего юридического образования. Несмотря на обоюдное нежелание, Игорю придется навсегда связать свою жизнь с правоохранительными органами и отомстить за убийство любимых людей.
«Корона»
Народ всегда интересовали подковерные игры правительства. Автор сериала «Корона» Питер Морган предоставил зрителям такую возможность. Да еще и не на основе исторических фактов какого-то абстрактного дворянского рода, а на примере наших современников — королевской династии Великобритании.
Драматический байопик не без кинематографического преувеличения и любовных перипетий рассказывает о годах правления Елизаветы II. В частности, каждый из шести сезонов охватывает по одному десятилетию из жизни привилегированной особы: начиная от свадьбы принцессы Елизаветы с принцем Филиппом Маунтбеттеном в 1947 году и заканчивая женитьбой принца Чарльза на Камилле Паркер-Боулз в 2005 году. Актрисы Оливия Колман, Клер Фой, Имелда Стонтон сыграли королеву Елизавету II на разных жизненных этапах.
«Очень странные дела»
Мистерия, история взросления, драма, научная фантастика — такую жанровую смесь представляет собой совместный проект братьев Даффер и Шона Леви. Загадочные события сериала «Очень странные дела» завладели вниманием аудитории в 2016-ом. И честно продержали в напряжении все пять сезонов. За героев Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Милли Бобби Браун, Калеба МакЛафлин, Финна Вулфхарда и других переживали, с ними смеялись, плакали, страшились и росли на протяжении практически целого десятилетия.
Действия сверхъестественного ужастика берут начало в 1980-х годах. Лента повествует о таинственном исчезновении подростка по имени Уилл из вымышленного городка Хоукинс. Местный шериф, родители мальчика и его лучший друг Майк — все надеются отыскать истину. Пока однажды не натыкаются на потусторонние силы, бесчинствующие за пределами параллельного измерения — губительной «изнанки».