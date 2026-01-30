Ричмонд
Звезда «Скорой помощи» порассуждала о нарушении клятвы Гиппократа

Екатерина Волкова заявила, что ради детей стоит нарушить клятву Гиппократа
Екатерина Волкова
Екатерина ВолковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Екатерина Волкова, которая часто в своей карьере играла роли медиков, раскрыла этические противоречия, с которыми столкнулась в очередном проекте. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Знаменитость получила роль в сериале «Резервация», по сюжету которого вынуждена сделать тяжелый выбор. Она сообщила, что прекрасно понимает клятву Гиппократа, которую дают врачи.

«Моя героиня должна ее нарушить. Сложно это принять и сыграть, потому что это ужасный моральный и психологический выбор. Но чего не сделаешь ради жизни собственного ребенка», — высказалась Екатерина.

Ранее Екатерина Волкова пожаловалась на хейт из-за откровенных фотографий.