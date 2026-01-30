Обнародованы новые подробности личной переписки Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

«Единственная причина, по которой я снимаюсь в этом фильме раньше, — это то, что я дала им слово и не отступлю от него», — подчеркнула Блейк в голосовом. Она также описала стресс, связанный с возвращением к работе без надлежащей поддержки в уходе за ребенком. «У меня до сих пор нет няни», — пожаловалась Лайвли, добавив, что мысль о скором насыщенном графике съемок кажется ей невыносимой.