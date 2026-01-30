Обнародованы новые подробности личной переписки Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

Согласно недавно рассекреченным судебным документам, Блейк Лайвли отправила откровенное голосовое сообщение своему коллеге по фильму «Все закончится на нас» и режиссеру Джастину Бальдони за несколько недель до начала съемок. Аудиозапись всплыла на фоне продолжающихся разбирательств между ними.
В сообщении от 8 февраля 2023 года Лайвли отчаянно говорила о том, что чувствует себя подавленной, готовясь вернуться к работе, совмещая множество проектов, уход за новорожденным ребенком и семейные обязанности.
«Сейчас я общаюсь с тобой скорее как с другом, чем как с кем-либо еще», — отметила Лайвли, обращаясь к Бальдони. Актриса объяснила, что, несмотря на физическое и эмоциональное истощение, она уже договорилась сняться еще в одном проекте.
«Единственная причина, по которой я снимаюсь в этом фильме раньше, — это то, что я дала им слово и не отступлю от него», — подчеркнула Блейк в голосовом. Она также описала стресс, связанный с возвращением к работе без надлежащей поддержки в уходе за ребенком. «У меня до сих пор нет няни», — пожаловалась Лайвли, добавив, что мысль о скором насыщенном графике съемок кажется ей невыносимой.
Ранее Блейк Лайвли обратилась за помощью к Бену Аффлеку.