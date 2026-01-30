Сейчас в сети популярен тренд на ностальгию по 2016-му. Мы тоже решили вспомнить, каким был киномир 10 лет назад. В тот период индустрия кино столкнулась с невероятными расставаниями, судебными разбирательствами и даже политическими конфликтами. Каждый из этих сюжетов становился заголовком новостей на недели, а иногда и месяцы.
Бойкот «Оскара»
Второй год подряд в актерских номинациях премии «Оскар» не оказалось ни одного темнокожего претендента. Это спровоцировало мощнейший бойкот. Режиссер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт Смит (супруга Уилла Смита) публично отказались посещать церемонию, призвав коллег последовать их примеру. Социальные сети подхватили волну возмущения хэштегом #OscarsSoWhite.
Ситуацию подогрел и ведущий вечера, комик Крис Рок. Во вступительном монологе он высмеял всю ситуацию, назвав событие «Выбором белых людей». Рок иронизировал, что если бы ведущих тоже выбирали академики, то он бы точно не получил эту работу. Академия была вынуждена реагировать: президент Шерил Бун-Айзекс пообещала провести реформы и увеличить разнообразие среди членов организации. Так появилась программа A2020, в результате которой число женщин и представителей этнических меньшинств в составе организации удвоилось уже к 2020-му.
Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли
В сентябре 2016-го мир переживал шокирующие новости о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Самая красивая пара Голливуда, прожившая вместе 12 лет, распалась мгновенно и со скандалом. Официальной причиной были названы «непримиримые разногласия». Однако пресса быстро выяснила, что толчком послужила ссора на борту частного самолета. К этому добавились слухи о том, что супругов разлучила Марион Котийяр.
Джоли обвинила супруга в жестоком обращении с детьми. Несмотря на то, что позже с Питта оправдали, его имидж в то время заметно пострадал. Бракоразводный процесс растянулся на восемь лет и стал одним из самых публичных и в истории Голливуда.
Эмбер Херд против Джонни Деппа
По сравнению с предыдущим этот развод превратился в настоящий триллер. В мае 2016-го Эмбер Херд появилась в суде с синяком на лице, утверждая, что актер бросил в нее мобильный телефон. Она потребовала судебного запрета на приближение Деппа и подала на развод после всего 15 месяцев брака. История мгновенно взорвала все таблоиды.
Хотя многие фанаты отвернулись от Деппа, он называл обвинения ложными и мотивированными финансово. Пара урегулировала развод в досудебном порядке, и Херд получила семь миллионов долларов, которые пообещала пожертвовать на благотворительность (позже выяснилось, что она не сделала это полном объеме). Однако на этом история не закончилась. После статьи в Washington Post, где актриса назвала себя «жертвой домашнего насилия», Депп подал иск о клевете. Нашумевший судебный процесс завершился полной его победой в 2022 году.
Леонардо ДиКаприо и коррупция
В 2016-м Леонардо ДиКаприо получил долгожданный «Оскар» за роль в «Выжившем». Однако перед этим с участием актера разразился коррупционный скандал международного масштаба. Министерство юстиции США заподозрило, что бюджет фильма «Волк с Уолл-стрит» был профинансирован на украденные деньги из малазийского государственного фонда 1MDB.
ДиКаприо обвиняли в связях с бизнесменом Джо Лоу, который якобы одаривал актера дорогими подарками, включая статуэтку «Оскар», некогда принадлежавшую Марлону Брандо. Экологические организации даже призывали Лео уйти с должности посла мира ООН, пока все не прояснится. В итоге обвинения против актера не подтвердились — он активно сотрудничал со следствием и передал властям все ценности, полученные от фигурантов дела. В последующие годы он неоднократно давал показания, что не подозревал о преступном происхождении средств.
Обвинения против Джима Керри
Семья бывшей подруги Джима Керри, Катрины Уайт, подала на актера в суд, обвинив его в том, что он довел ее до самоубийства. Уайт покончила с собой в 2015 году, а в 2016-м ее родители заявили, что Керри заразил ее венерическими заболеваниями, эмоционально манипулировал ею и способствовал смерти.
Керри категорически все отрицал, назвав иск попыткой шантажа и вымогательства денег. Его адвокаты представили доказательства того, что медицинские документы были подделаны. В 2018-м дело закрыли, но судебный процесс серьезно отразился на репутации и ментальном состоянии звездного исполнителя. Керри назвал этот период одним из наиболее темных в своей жизни.
«Матильда»
Выход фильма Алексея Учителя «Матильда» вызвал самый масштабный скандал в российском кино за последние десятилетия. Картина Алексея Учителя рассказывала о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Многочисленные активисты и представители власти тут же обвинили режиссера в оскорблении чувств верующих и искажении истории.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила лицом кампании против фильма, требуя его запрета и проверки на экстремизм. Акции протеста проходили по всей стране и иногда переходили в радикальность. В Петербурге здание студии Учителя бросили бутылку с горючей смесью. В Екатеринбурге мужчина протаранил кинотеатр на автомобиле. В Москве у офиса адвоката режиссера сожгли две машины. В прокат «Матильда» вышла под усиленной охраной, а многие киносети отказались показывать фильм.