Хотя многие фанаты отвернулись от Деппа, он называл обвинения ложными и мотивированными финансово. Пара урегулировала развод в досудебном порядке, и Херд получила семь миллионов долларов, которые пообещала пожертвовать на благотворительность (позже выяснилось, что она не сделала это полном объеме). Однако на этом история не закончилась. После статьи в Washington Post, где актриса назвала себя «жертвой домашнего насилия», Депп подал иск о клевете. Нашумевший судебный процесс завершился полной его победой в 2022 году.