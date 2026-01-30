Миркурбанов и Сухоруков сыграют в фильме «Сталин» Владимира Бортко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Актер Игорь Миркурбанов сыграет роль Иосифа Сталина в новом фильме Владимира Бортко. Виктор Сухоруков предстанет в картине в образе Никиты Хрущева, сообщил ТАСС режиссер.
«Это абсолютная правда. Сухоруков будет играть именно Хрущева, — сказал Бортко. — Фильм называется “Сталин”. Сталина играет Миркурбанов».
Режиссер отметил, что съемки начнутся в марте, в настоящее время идет подготовительный период. Они будут проходить в Петербурге, Москве и Сочи.
«Это по моему сценарию, еще несколько человек мне помогали — это специалисты по теме. [Фильм] должен выйти, если [все хорошо] будет, в октябре этого года», — добавил он.
Ранее Сухоруков сыграл Хрущева в сериалах «Фурцева. Легенда о Екатерине» Сергея Попова (2011) и «Звезда эпохи» Юрия Кары (2005).