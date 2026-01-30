Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Миркурбанов и Сухоруков сыграют в фильме «Сталин» Владимира Бортко

Съемки картины начнутся в марте
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Актер Игорь Миркурбанов сыграет роль Иосифа Сталина в новом фильме Владимира Бортко. Виктор Сухоруков предстанет в картине в образе Никиты Хрущева, сообщил ТАСС режиссер.

«Это абсолютная правда. Сухоруков будет играть именно Хрущева, — сказал Бортко. — Фильм называется “Сталин”. Сталина играет Миркурбанов».

Игорь Миркурбанов на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба
Игорь Миркурбанов на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба

Режиссер отметил, что съемки начнутся в марте, в настоящее время идет подготовительный период. Они будут проходить в Петербурге, Москве и Сочи.

«Это по моему сценарию, еще несколько человек мне помогали — это специалисты по теме. [Фильм] должен выйти, если [все хорошо] будет, в октябре этого года», — добавил он.

Ранее Сухоруков сыграл Хрущева в сериалах «Фурцева. Легенда о Екатерине» Сергея Попова (2011) и «Звезда эпохи» Юрия Кары (2005).