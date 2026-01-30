Аглая Тарасова посетила закрытый модный показ коллекций от мировых брендов одежды. На презентации были представлены вечерние наряды.
На мероприятии 31-летняя актриса появилась в черном пиджаке и широких брюках болотного оттенка. Она распустила вьющиеся волосы, сделала легкий макияж и дополнила образ очками с розовыми линзами.
«Красивый был показ», — отметила звезда фильма «Марафон желаний».
Тарасова активно возвращается к светской жизни после того, как несколько месяцев провела дома из-за скандала с запрещенными веществами. В конце лета 2025-го актрису задержали в аэропорту «Домодедово», когда она возвращалась из Израиля.
При досмотре у звезды нашли вейп, в котором обнаружили запрещенные вещества. На артистку завели дело о контрабанде наркотиков. В конце декабря ей вынесли приговор. Суд дал ей три года условного срока и обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
В середине января 2026-го Тарасова впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Она пришла на премьеру фильма «Левша» со своей мамой Ксенией Раппопорт и 14-летней сестрой Софией Колокольниковой. Позже актриса побывала на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».
Ранее Аглая Тарасова вспомнила о счастливом детстве. Актриса рассказала, что в ее детстве было много хорошего.