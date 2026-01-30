Ричмонд
Критик Песочинский предрек возвращение Кирилла Серебренникова в Россию

Кирилл Серебренников
Театральный критик Николай Песочинский допустил в беседе с изданием «Абзац» теоретическую возможность возвращения режиссера Кирилла Серебренникова в Россию.

По мнению эксперта, для возвращения постановщика необходимо выполнить два условия: создать юридическое лицо и основать театр. В то же время, подчеркивает «Абзац», комментарий эксперта прозвучал на фоне дискуссий о кадровых перестановках в Школе-студии МХАТ, где Константина Богомолова обвиняют в несоответствии идеалам учебного заведения.

«Серебренников всегда воплощал идею “школа-студия-театр”. Он был педагогом и устраивал педагогические эксперименты», — отметил Песочинский.

Ранее Михаил Швыдкой заявил, что Кирилл Серебренников «вписался» в западную культуру.