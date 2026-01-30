Ричмонд
Звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за выход в «голом» топе в Париже

Актрису Ханде Эрчел раскритиковали за выход в прозрачном топе

Звезду «Постучись в мою дверь», актрису Ханде Эрчел, раскритиковали за выход в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Актриса позировала в голом топе без нижнего белья и кожаной юбке-карандаш. Образ дополнили сапоги на шнуровке и браслеты на руке. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ актрисы, назвав его слишком откровенным.

«Слишком откровенно», «Слишком голый образ. Почему без белья?», «Стыдно за ее образ», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Ранее Ханде Эрчел вышла на публику в «голом» платье в кристаллах.