Агата Муцениеце поделилась роликом, который сняла во дворе своего дома. 36-летняя актриса запечатлела на камеру, как чистит снег лопатой. Она убирала сугробы, которые образовались в результате снегопада, накрывшего накануне Москву и Подмосковье.
Звезда фильма «Тур с Иванушками» была одета в длинный пуховик, теплую шапку, штаны и ботинки. Она бодро чистила снег под музыку из фильма «Джентльмены удачи».
В другом видео Муцениеце показала, как занимается в зале. Актриса сейчас активно тренируется, желая быстро вернуться в прежнюю форму после третьих родов. Она намерена похудеть до своих 55 килограммов за один месяц.
«Просто вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок. Я все исключила, но опять же надо, знаете, отдать должное, что я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений было. Пожинаем плоды», — пожаловалась актриса.
В начале декабря 2025 года она стала мамой в третий раз. У звезды и ее мужа Петра Дранги родилась дочь, имя которой они пока не называют. У Муцениеце уже есть двое старших детей — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия — от первого мужа Павла Прилучного. Актеры расстались в 2020 году, прожив вместе почти десять лет.
Ранее Агата Муцениеце снялась в парных образах с девятилетней дочерью от Прилучного. Знаменитая мама и дочь позировали в шапках-ушанках с белым мехом и помпонами.