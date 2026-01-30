В начале декабря 2025 года она стала мамой в третий раз. У звезды и ее мужа Петра Дранги родилась дочь, имя которой они пока не называют. У Муцениеце уже есть двое старших детей — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия — от первого мужа Павла Прилучного. Актеры расстались в 2020 году, прожив вместе почти десять лет.