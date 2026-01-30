Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Волкова пожаловалась на хейт из-за откровенных фотографий

Актриса Волкова пожаловалась, что столкнулась с волной негатива из-за обнаженных фото
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

Актриса Екатерина Волкова столкнулась с волной негативных комментариев в социальных сетях после того, как поддержала тренд «2026‑й — это новый 2016‑й». Об этом сообщает «Пятый канал».

Знаменитость выложила в социальных сетях архивное фото в откровенном виде. Снимок был сделан в 2016 году и вызвал неоднозначную реакцию среди ее подписчиков.

«Обнаженные фотографии — это 2016 год. Я тоже занялась своими соцсетями, как говорится. Есть такой тренд 2016-й. Я много огребла хайпа», — рассказала знаменитость.

По словам звезды сериала «Скорая помощь», она не смогла удержаться от соблазна показать «такую красоту», несмотря на то, что прошло уже десять лет.

Ранее Екатерина Волкова ответила на вопрос о новом избраннике.