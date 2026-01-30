Ричмонд
Звезда «Кухни» снялась на пляже с повзрослевшим сыном

Актриса Елена Подкаминская поделилась редкими кадрами с сыном

Актриса Елена Подкаминская, сыгравшая в сериале «Кухня», снялась на пляже с повзрослевшим сыном. Звезда поделилась кадрами с отдыха в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассказала, что находится с пятилетним Александром в Таиланде.

Елена Подкаминская с сыном / фото: соцсети
Елена Подкаминская с сыном / фото: соцсети

«Школьницы уехали учиться, а кому-то сильно повезло. Наедине с мамой хочется побыть каждому. Сашке пока больше всех фортануло. Вот так разговариваем с девочками по утрам и вечерам с побережья, а заодно тренируем командный дух и способность радоваться за других. За своих, любимых и родных. Мы неизменно шлем теплые приветы в Москву и ждем очередных каникул», — отметила знаменитость.

