Звезда «Кухни» снялась на пляже с повзрослевшим сыном

Актриса Елена Подкаминская, сыгравшая в сериале «Кухня», снялась на пляже с повзрослевшим сыном. Звезда поделилась кадрами с отдыха в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Артистка рассказала, что находится с пятилетним Александром в Таиланде.
«Школьницы уехали учиться, а кому-то сильно повезло. Наедине с мамой хочется побыть каждому. Сашке пока больше всех фортануло. Вот так разговариваем с девочками по утрам и вечерам с побережья, а заодно тренируем командный дух и способность радоваться за других. За своих, любимых и родных. Мы неизменно шлем теплые приветы в Москву и ждем очередных каникул», — отметила знаменитость.
