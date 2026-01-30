Ричмонд
Екатерина Вилкова показала себя без макияжа и фильтров

Актриса поделилась снимком, на котором предстала без косметики

Актриса Екатерина Вилкова показала подписчикам, как выглядит без макияжа и фильтров на отдыхе. Звезда снялась перед зеркалом на вилле в Таиланде и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка позировала в коротких шортах и рубашке с ярким принтом.

Екатерина Вилкова / фото: соцсети
Екатерина Вилкова / фото: соцсети

Знаменитость рассказывала в соцсети, что впервые за 17 лет позволила себе отдых зимой на море. Вилкова проводит отпуск с мужем и детьми.

Ранее Екатерина Вилкова поделилась редкими фото с мужем Ильей Любимовым и детьми.