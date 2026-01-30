Марка Эйдельштейна заподозрили в романе с художницей, которая на 10 лет старше него

Интернет-пользователи заподозрили актера Марка Эйдельштейна в романе с художницей и режиссером Надей Ли Коэн. Они предположили, что 23-летний звезда «Аноры» появился на одном из снимков 33-летней британки.
Коэн опубликовала в социальных сетях серию снимков, сделанных во время поездки в Париж. На одном из кадров подписчики разглядели Марка Эйдельштейна, несмотря на то, что на кадрах не видно лицо мужчины.
«Как говорят у нас, совет да любовь!»; «Эх, потеряли пацана»; «Горько!» — написали под постом знаменитости.
Фанаты заявили, что одобряют потенциальный союз, добавив в шутку: «Но не от всей души». При этом пока ни Марк, ни Надя не комментируют ситуацию официально.
Ранее Марка Эйдельштейна заметили на Неделе высокой моды в Париже.