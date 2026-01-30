Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марка Эйдельштейна заподозрили в романе с художницей, которая на 10 лет старше него

В сети предполагают, что Марк Эйдельштейн встречается с Надей Ли Коэн

Интернет-пользователи заподозрили актера Марка Эйдельштейна в романе с художницей и режиссером Надей Ли Коэн. Они предположили, что 23-летний звезда «Аноры» появился на одном из снимков 33-летней британки.

Марк Эйдельштейн и Надя Ли Коэн / фото: соцсети
Марк Эйдельштейн и Надя Ли Коэн / фото: соцсети

Коэн опубликовала в социальных сетях серию снимков, сделанных во время поездки в Париж. На одном из кадров подписчики разглядели Марка Эйдельштейна, несмотря на то, что на кадрах не видно лицо мужчины.

«Как говорят у нас, совет да любовь!»; «Эх, потеряли пацана»; «Горько!» — написали под постом знаменитости.

Фанаты заявили, что одобряют потенциальный союз, добавив в шутку: «Но не от всей души». При этом пока ни Марк, ни Надя не комментируют ситуацию официально.

Ранее Марка Эйдельштейна заметили на Неделе высокой моды в Париже.