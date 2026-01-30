Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Снигирь и Алексей Гуськов вернутся к своим ролям в финале «Золотого дна»

Стартовали съемки третьего и финального сезона сериала «Золотое дно»
Алексей Гуськов, Мария Андреева, Сергей Минаев и Илья Ермолов на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»
Алексей Гуськов, Мария Андреева, Сергей Минаев и Илья Ермолов на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»

Опубликованы первые кадры со съемок третьего сезона сериала про разрушительную силу денег «Золотое дно». Третий сезон станет финальным.

К своим ролям вернутся Алексей Гуськов, Юлия СнигирьПавел Попов, Лидия Вележева, Сергей Горошко, Ангелина Пахомова, Виктория Маслова, Дмитрий Блохин и другие актеры. Среди новых лиц — Андрей Мерзликин, Мария Андреева, Ульяна Пылаева.

По сюжету, в компании «Галактика» все перевернулось с ног на голову: Дима (Попов) наконец у руля, но его позиции шатки. Пока он отчаянно цепляется за кресло гендира, главная опасность приходит из прошлого — Дед (Гуськов), вырвавшись на свободу, объявляет войну. Его цель не вернуть власть, а стереть семейный бизнес с лица земли, который стал проклятием для его близких. Кто победит в этой беспощадной схватке, где ставка — целая империя?

Алексей Гуськов на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»
Алексей Гуськов на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»

Сыгравший одного из ключевых героев саги Алексей Гуськов поделился, что его Дед в новой главе предстанет победителем.

«Когда было принято решение о продолжении проекта, у меня было условие — не мылить ситуации, а рассказать о семье как модели общества и времени», — отметил актер.

Мария Андреева на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»
Мария Андреева на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»
Сергей Горошко на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»
Сергей Горошко на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно»

Над сценарием нового сезона вновь работал творческий союз Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером, как и в предыдущих сезонах, стал Илья Ермолов.

По словам Сергей Минаева, третий сезон по градусу будет высшей точкой семейной саги — в нем случится развязка всех конфликтов.

Новые серии выйдут в онлайн-кинотеатрах Иви и Start . Дата выхода финального сезона пока неизвестна.