По сюжету, в компании «Галактика» все перевернулось с ног на голову: Дима (Попов) наконец у руля, но его позиции шатки. Пока он отчаянно цепляется за кресло гендира, главная опасность приходит из прошлого — Дед (Гуськов), вырвавшись на свободу, объявляет войну. Его цель не вернуть власть, а стереть семейный бизнес с лица земли, который стал проклятием для его близких. Кто победит в этой беспощадной схватке, где ставка — целая империя?