Опубликованы первые кадры со съемок третьего сезона сериала про разрушительную силу денег «Золотое дно». Третий сезон станет финальным.
К своим ролям вернутся Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Сергей Горошко, Ангелина Пахомова, Виктория Маслова, Дмитрий Блохин и другие актеры. Среди новых лиц — Андрей Мерзликин, Мария Андреева, Ульяна Пылаева.
По сюжету, в компании «Галактика» все перевернулось с ног на голову: Дима (Попов) наконец у руля, но его позиции шатки. Пока он отчаянно цепляется за кресло гендира, главная опасность приходит из прошлого — Дед (Гуськов), вырвавшись на свободу, объявляет войну. Его цель не вернуть власть, а стереть семейный бизнес с лица земли, который стал проклятием для его близких. Кто победит в этой беспощадной схватке, где ставка — целая империя?
Сыгравший одного из ключевых героев саги Алексей Гуськов поделился, что его Дед в новой главе предстанет победителем.
«Когда было принято решение о продолжении проекта, у меня было условие — не мылить ситуации, а рассказать о семье как модели общества и времени», — отметил актер.
Над сценарием нового сезона вновь работал творческий союз Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером, как и в предыдущих сезонах, стал Илья Ермолов.
По словам Сергей Минаева, третий сезон по градусу будет высшей точкой семейной саги — в нем случится развязка всех конфликтов.
Новые серии выйдут в онлайн-кинотеатрах Иви и Start . Дата выхода финального сезона пока неизвестна.