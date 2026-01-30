Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый названы лучшими актерами на 24-й Национальной премии «Золотой орел», которая ежегодно вручается за достижения в кинематографе. Артисты вместе снимались в военной картине «Август», снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».