Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый названы лучшими актерами на 24-й Национальной премии «Золотой орел», которая ежегодно вручается за достижения в кинематографе. Артисты вместе снимались в военной картине «Август», снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».
В номинации «Лучшая мужская роль в кино» также были представлены Евгений Цыганов «Батя 2. Дед» и Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»).
Алексей Гуськов победил в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за роль в сериале «Атом».
Церемония награждения проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие церемонии награждения — Юлия Пересильд и Милош Бикович.