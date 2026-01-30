Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безруков, Кологривый и Табаков названы лучшими актерами за роли в фильме «Август»

Актерское трио Берзуков, Кологривый и Табаков получили награду «Золотой орел»
Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый названы лучшими актерами на 24-й Национальной премии «Золотой орел», которая ежегодно вручается за достижения в кинематографе. Артисты вместе снимались в военной картине «Август», снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

В номинации «Лучшая мужская роль в кино» также были представлены Евгений Цыганов «Батя 2. Дед» и Юра БорисовПророк. История Александра Пушкина»).

Алексей Гуськов победил в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за роль в сериале «Атом».

Церемония награждения проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие церемонии награждения — Юлия Пересильд и Милош Бикович.