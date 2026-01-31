Можете себе представить Тимберлейка, который ведет себя неловко и даже странно в отношениях с девушками? Если нет, то «Очень плохая училка» ответит этому запросу. В комедии 2011 года Камерон Диас предстала той самой учительницей, которая ненавидит свою работу. Ей неинтересно образовывать детей, все ее мысли сводятся к пластике груди. Она уже успела бросить работу, чтобы обручиться с обеспеченным женихом. Однако в последнюю минуту план идет крахом, и ей приходится вернуться к доске.