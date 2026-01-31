Джастин Тимберлейк ворвался в мир шоу-бизнеса как участник бойз-бенда, а затем добился звания одного из главных поп-исполнителей планеты. Однако музыка — не единственная сфера, где он добился успеха. Его актерская карьера началась с комедийных шоу, но со временем его талант признали режиссеры калибра Дэвида Финчера и братьев Коэн. Мы собрали подборку картин, которые помогут в этом убедиться.
«Социальная сеть»
Одна из важнейших лент XXI века «Социальная сеть» повествует о создании Facebook, в результате чего вчерашний студент Гарварда Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг) стал самым молодым миллиардером в истории. Тимберлейк сыграл Шона Паркера — харизматичного основателя Napster и своего рода проводника Цукерберга в мир больших денег и глобальных корпораций.
Паркер обаятельный манипулятор, который живет на грани. Его суперсила в том, что он умеет убеждать людей в своих идеях. Но именно он вносит разлад в отношения Марка с его единственным другом Эдуардо (Эндрю Гарфилд).
Для многих решение дать такую роль певцу казалось авантюрным. Но тот блестяще воспользовался шансом. Чтобы соответствовать образу айтишника, он даже сбросил около 17 фунтов. Картина Дэвида Финчера получила восемь номинаций на «Оскар» и завоевала три статуэтки, а работа Тимберлейка удостоилась высоких оценок критиков.
«Секс по дружбе»
Ромком 2011 года «Секс по дружбе» с Милой Кунис и Тимберлейком — это история двух друзей, которые на фоне неудач в личной жизни решают добавить в свои отношения физическую близость. При этом они не становятся парой, а остаются просто приятелями.
Дилан — арт-директор из Лос-Анджелеса, который переезжает в Нью-Йорк для работы в престижном журнале GQ. Джейми — элитный эйчар. Именно она убеждает Дилана сменить Калифорнию на Большое Яблоко. Они сближаются и заключают необычное соглашение о сексе без обязательств. Но чем дальше, тем сильнее становятся их чувства друг к другу.
В первую очередь фильм строится не невероятной химии между актерами. Их персонажи действительно выглядят как настоящие друзья, в чью связь невозможно не верить. В прокате картина собрала более 149 миллионов долларов.
«Внутри Льюина Дэвиса»
Братья Коэн погружают нас в мир фолк-музыки Нью-Йорка начала 1960-х. «Внутри Льюина Дэвиса» — это неделя из жизни талантливого, но неудачливого музыканта (Оскар Айзек), который пытается пробиться на вершину культурного Олимпа. У него нет собственного жилья, толком нет денег на пропитание, но есть рыжий кот знакомых, которого приходится таскать за собой.
Тимберлейк сыграл Джима Беркея — успешного исполнителя, друга и антипода главного героя (в том смысле, что он умеет подстроиться под индустрию). Роль вышла небольшой. Но именно отрывок, где его герой вместе с Дэвисом и персонажем Адама Драйвера записывают шуточную песенку, — самый просматриваемый в сети. Все песни, которые поет его персонаж в фильме, Тимберлейк исполнил сам. Картина завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля и две номинации на «Оскар».
«Время»
Научно-фантастический триллер Эндрю Никколы рисует антиутопическое будущее, где люди перестают стареть после 25. Время становится валютой — его можно зарабатывать, тратить и красть. Все это приводит к огромному расслоению на богатых и бедных. Одни могут жить вечно, другие борются за пару часов, чтобы протянуть еще немного.
Уилл Салас — молодой рабочий из гетто, который в силу обстоятельств получает большое количество времени и становится беглецом. Его герой обычный парень, после трагических событий бросающий вызов системе. Такой Робин-Гуд в эпоху киберпанка, ещё и с сообщницей в лице Аманды Сайфред.
Экшн-сцен в этом проекте в избытке. Так что если хотите посмотреть на бегущего, прыгающего и дерущегося Тимберлейка, эта лента подходит лучше всего. Даже без травм не обошлось: актер повредил ногу, из-за чего съемки приостанавливали. За концепцию фильм «Время» снискал одобрение у многих поклонников научной фантастики.
«Очень плохая училка»
Можете себе представить Тимберлейка, который ведет себя неловко и даже странно в отношениях с девушками? Если нет, то «Очень плохая училка» ответит этому запросу. В комедии 2011 года Камерон Диас предстала той самой учительницей, которая ненавидит свою работу. Ей неинтересно образовывать детей, все ее мысли сводятся к пластике груди. Она уже успела бросить работу, чтобы обручиться с обеспеченным женихом. Однако в последнюю минуту план идет крахом, и ей приходится вернуться к доске.
Тимберлейк сыграл Скотта Делакорта — наивного педагога-заместителя из богатой семьи. Его персонаж — добродушный простак, которого легко обдурить. Именно он становится объектом манипуляций главной героини. Особенно запоминающимися вышли две сцены со Скоттом: где он исполняет нелепую песню под гитару и когда вступает в интимную связь даже не снимая джинсов. Фильм стал неожиданным хитом, заработавболее 216 миллионов долларов.
«Колесо чудес»
Герой нашего материала успел посотрудничать даже с Вуди Алленом до того, как с тем откажутся сотрудничать большинство звезд Голливуда. Действие ленты разворачивается на Кони-Айленде в 1950-х.
Несчастная замужняя женщина Джинни (Кейт Уинслет) влюбляется в молодого драматурга Микки Рубина, работающего спасателем. Вот только на него еще заглядывается внезапно вернувшаяся дочь мужа Джинни (Джуно Темпл), которую ко всему прочему разыскивают гангстеры. В результате все герои оказываются втянуты в цепочку драматических событий.
И хотя «Колесо чудес» получило смешанные отзывы, сам по себе факт работы с одним из величайших режиссеров в истории — уже можно считать огромным достижением. Кроме того, нельзя не отметить выдающуюся работу оператора Витторио Стораро.