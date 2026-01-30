Большинство россиян считают мультфильмы полезными для эмоционального состояния

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Большинство россиян считают мультфильмы важной частью семейного досуга и отмечают их положительное влияние на эмоциональное состояние. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного киностудией «Союзмультфильм» и сетью аптек «Столички» на фоне запуска совместного проекта с участием героев мультсериала «Простоквашино».