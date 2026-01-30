Большинство россиян считают мультфильмы полезными для эмоционального состояния

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Большинство россиян считают мультфильмы важной частью семейного досуга и отмечают их положительное влияние на эмоциональное состояние. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного киностудией «Союзмультфильм» и сетью аптек «Столички» на фоне запуска совместного проекта с участием героев мультсериала «Простоквашино».
«91% опрошенных считают, что мультфильмы полезны для здоровья. При этом 71% участников назвали “Простоквашино” самым семейным мультсериалом», — говорится в сообщении.
Согласно данным исследования, 75% участников опроса сообщили, что любят отечественную мультипликацию с детства, более 60% — смотрят мультфильмы вместе с детьми, внуками или другими членами семьи. В пресс-службе отмечают, что совместный просмотр анимационных фильмов может способствовать эмоциональному комфорту и укреплению внутрисемейных связей.
Как пояснила врач-психотерапевт Ирина Крашкина, позитивные сюжеты и ассоциации с детством формируют чувство уюта и безопасности, а также создают спокойный и оптимистичный эмоциональный фон.
На фоне интереса к семейному просмотру мультфильмов в ряде регионов реализуются культурные и социальные инициативы с использованием популярных анимационных образов. В частности, в Нижнем Новгороде был запущен тематический вагон метро, оформленный персонажами мультсериала «Простоквашино».