Как выглядят Джон Леннон и Пол Маккартни в фильмах о The Beatles: первые фото

Опубликованы первые кадры актеров, исполняющих роли «ливерпульской четверки», в образах из фильмов
Харрис Дикинсон / Фото: соцсети
Харрис Дикинсон / Фото: соцсети

Опубликованы первые фото актеров из предстоящей серии фильмов о группе The Beatles.

Звезда «Плохой девочки» Харрис Дикинсон станет Джоном Ленноном, Пол Мескал («Солнце мое») сыграет Пола Маккартни, Барри Кеоган («Солтберн») — Ринго Старра, Джозеф Куинн («Очень странные дела») — Джорджа Харрисона.

Барри Кеоган / Фото: соцсети
Барри Кеоган / Фото: соцсети

Снимки актеров в образах были напечатаны на открытках Ливерпульского института исполнительных искусств в рамках промо-кампании будущего проекта.

Пол Мескал / Фото: соцсети
Пол Мескал / Фото: соцсети

Режиссер Сэм Мендес планирует снять сразу четыре байопика — по одному о каждом участнике «ливерпульской четверки». История группы будет представлена с четырех разных точек зрения каждого из «битлов».

Джозеф Куинн / Фото: соцсети
Джозеф Куинн / Фото: соцсети

«Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы всех времен, и я рад бросить вызов стереотипам о том, что значит поход в кино», — сообщил Мендес.

Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф Куинн
Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф КуиннИсточник: Legion-Media.ru

Премьера всех четырех картин запланирована на 7 апреля 2028 года.

Ранее стало известно, что Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в байопиках о The Beatles.