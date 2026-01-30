Опубликованы первые фото актеров из предстоящей серии фильмов о группе The Beatles.
Звезда «Плохой девочки» Харрис Дикинсон станет Джоном Ленноном, Пол Мескал («Солнце мое») сыграет Пола Маккартни, Барри Кеоган («Солтберн») — Ринго Старра, Джозеф Куинн («Очень странные дела») — Джорджа Харрисона.
Снимки актеров в образах были напечатаны на открытках Ливерпульского института исполнительных искусств в рамках промо-кампании будущего проекта.
Режиссер Сэм Мендес планирует снять сразу четыре байопика — по одному о каждом участнике «ливерпульской четверки». История группы будет представлена с четырех разных точек зрения каждого из «битлов».
«Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы всех времен, и я рад бросить вызов стереотипам о том, что значит поход в кино», — сообщил Мендес.
Премьера всех четырех картин запланирована на 7 апреля 2028 года.
Ранее стало известно, что Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в байопиках о The Beatles.