Трамп на премьере фильма «Мелания» заявил, что США нужно «немного гламура»

Американский лидер отметил, что документальная картина о его жене была «снята прекрасно»
Дональд Мелания Трамп
Дональд Мелания ТрампИсточник: Legion-Media

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на показе документального фильма о своей жене «Мелания» в Центре Кеннеди заявил, что Соединенным штатам «нужно немного гламура».

«Впервые появляется невероятный, прекрасный гламур. Речь идет о Белом доме, о нашей стране, нам нужно немного гламура. Я люблю гламур», — заявил Трамп в беседе с журналистами перед показом фильма. Его слова приводит телеканал CNN.

По мнению Трампа, фильм был «снят прекрасно». Он отметил, что ему понравилось, как в фильме показана гламурная жизнь в США и Белом доме.