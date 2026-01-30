В ЮАР отозвали из проката фильм о Мелании Трамп

В феврале 2025 года Трамп распорядился разработать и запустить специальную государственную программу по приему белых беженцев из ЮАР. Она начала действовать с середины лета. Трамп поставил также под сомнение желательность участия ЮАР в работе Группы двадцати (G20) и сообщил, что саммит «двадцатки» под председательством США в 2026 году во Флориде пройдет без южноафриканской делегации.