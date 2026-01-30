В ЮАР отозвали из проката фильм о Мелании Трамп

ПРЕТОРИЯ, 29 января. /ТАСС/. Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, показ которого должен был начаться в кинотеатрах ЮАР 30 января, был снят с проката. Об этом сообщил местный новостной портал News 24, добавляя, что решение не показывать фильм в ЮАР было принято во второй половине дня 28 января.
«В связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране», — заявил изданию глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу. Он отказался предоставить подробности, а также сообщить, что именно повлияло на решение от полного отказа демонстрации фильма «Мелания» в ЮАР.
Filmfinity имеет эксклюзивное право на распространение фильма о первой леди США в ЮАР. Ведущие киносети страны поставили ленту в свой репертуар, однако сейчас вынуждены отказаться от ее демонстрации.
Картина рассказывает о 20 днях жизни первой леди США, предшествовавших инаугурации американского президента.
С возвращением в Белый дом президент США Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белого населения страны и в первую очередь фермеров. Он также утверждает, что у белых фермеров в ЮАР насильно конфискуют землю.
В феврале 2025 года Трамп распорядился разработать и запустить специальную государственную программу по приему белых беженцев из ЮАР. Она начала действовать с середины лета. Трамп поставил также под сомнение желательность участия ЮАР в работе Группы двадцати (G20) и сообщил, что саммит «двадцатки» под председательством США в 2026 году во Флориде пройдет без южноафриканской делегации.