Джеки Чан записал песню, которая будет выпущена только после его смерти

В новой картине Чан исполняет роль пожилого мужчины, страдающего болезнью Альцгеймера, который по ошибке принимает жильца в своей квартире за сына и создает необычную семью с незнакомцами. Для глубокого погружения в образ Джеки Чан специально общался с людьми, имеющими такой диагноз. Он выразил надежду, что фильм поможет привлечь больше общественного внимания к проблеме этого заболевания.