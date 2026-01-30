Джеки Чан записал песню, которая будет выпущена только после его смерти

На премьере драмы «Неожиданная семья» легендарный актер Джеки Чан сделал неожиданное признание, рассказав, как он мысленно подготовился к собственной смерти. Он сообщил, что оставил свои последние размышления в новой музыкальной композиции, релиз которой состоится в день его ухода из жизни, сообщает Life.ru.
Актер отметил, что в прошлом часто представлял, как погибнет молодым при выполнении рискованного трюка, стремясь к статусу легенды. Однако сейчас, по его словам, эта навязчивая идея осталась в прошлом.
В новой картине Чан исполняет роль пожилого мужчины, страдающего болезнью Альцгеймера, который по ошибке принимает жильца в своей квартире за сына и создает необычную семью с незнакомцами. Для глубокого погружения в образ Джеки Чан специально общался с людьми, имеющими такой диагноз. Он выразил надежду, что фильм поможет привлечь больше общественного внимания к проблеме этого заболевания.
Ранее стало известно, что новый фильм с участием Джеки Чана будут снимать на юго-западе Казахстана.