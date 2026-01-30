Ричмонд
Актриса Сидни Суини ответила на обвинения в поддержке президента Трампа

Артистка заявила, что не хочет рассуждать о политике
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Сидни Суини прокомментировала обвинения в поддержке Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Эту тему она затронула в интервью журналу Cosmopolitan.

Известно, что знаменитость зарегистрировалась в Республиканской партии Флориды в округе Монро в 2024 году. За два года до этого поклонники раскритиковали актрису, заподозрив ее в поддержке MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой», политическое движение Трампа). В соцсетях звезду сериала «Эйфория» стали называть «MAGA Барби», намекая на ее кукольную внешность и определенные политические взгляды.

В новом интервью звезда заявила, что люди пытаются сделать ее пешкой в политических играх против ее воли.

«Я работаю в сфере искусства. Я здесь не для того, чтобы рассуждать о политике. Это не та тема, в которой я хотела бы быть в центре внимания», — объяснила актриса. Она добавила, что выступает против ненависти в любом проявлении и верит в любовь и взаимное уважение.

Ранее Сидни Суини привлекла внимание полиции из-за белья ее бренда на знаке Hollywood.