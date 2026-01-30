Александр Петров недавно отметил день рождения — 25 января ему исполнилось 37 лет. В честь личного праздника он устроил вечеринку, на которую пригласил коллег, друзей и близких людей.
Поздравить звезду фильма «Комментируй это» пришел Сергей Бурунов со своей девушкой Екатериной Леви. Актеры подружились во время съемок сериала «Полицейский с Рублевки». Их тандем очень полюбили зрители. Недавно артисты презентовали новый проект со своим участием.
Также на вечеринке появились Федор Бондарчук, Виктория Исакова — партнеры Петрова по фильму «Буратино». На празднике были и родные актера — мама, жена Виктория Антонова и теща.
«Поплясали от души на дне рождения мужа», — высказалась супруга артиста.
Ранее Антонова трогательно поздравила мужа с 37-летнием.
«С днем рождения, любовь моя. Я самый счастливый человек, женщина рядом с тобой. В тебе есть что-то космическое, неземное, то, что не подлежит словесному объяснению. Если у меня есть какой-то вопрос, сомнение, надо принять решение, я всегда иду к тебе, и, я не знаю как ты это делаешь, но каждый, абсолютно, раз ты находишь те слова, которые я никогда и ни от кого не услышу, и они такие всегда точные и нужные», — отметила 24-летняя девушка.
Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре 2023 года. В апреле 2025-го у пары родился сын Федор.
