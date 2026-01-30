Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Поплясали от души»: Бондарчук, Бурунов и другие звезды на вечеринке Петрова

Жена Александра Петрова показала, как прошел его день рождения

Александр Петров недавно отметил день рождения — 25 января ему исполнилось 37 лет. В честь личного праздника он устроил вечеринку, на которую пригласил коллег, друзей и близких людей.

Александр Петров с женой, фото: соцсети
Александр Петров с женой, фото: соцсети

Поздравить звезду фильма «Комментируй это» пришел Сергей Бурунов со своей девушкой Екатериной Леви. Актеры подружились во время съемок сериала «Полицейский с Рублевки». Их тандем очень полюбили зрители. Недавно артисты презентовали новый проект со своим участием.

День рождения Александра Петрова, фото: соцсети
День рождения Александра Петрова, фото: соцсети

Также на вечеринке появились Федор Бондарчук, Виктория Исакова — партнеры Петрова по фильму «Буратино». На празднике были и родные актера — мама, жена Виктория Антонова и теща.

День рождения Александра Петрова, фото: соцсети
День рождения Александра Петрова, фото: соцсети

«Поплясали от души на дне рождения мужа», — высказалась супруга артиста.

Ранее Антонова трогательно поздравила мужа с 37-летнием.

День рождения Александра Петрова, фото: соцсети
День рождения Александра Петрова, фото: соцсети

«С днем рождения, любовь моя. Я самый счастливый человек, женщина рядом с тобой. В тебе есть что-то космическое, неземное, то, что не подлежит словесному объяснению. Если у меня есть какой-то вопрос, сомнение, надо принять решение, я всегда иду к тебе, и, я не знаю как ты это делаешь, но каждый, абсолютно, раз ты находишь те слова, которые я никогда и ни от кого не услышу, и они такие всегда точные и нужные», — отметила 24-летняя девушка. 

Жена Александра Петрова Виктория Антонова и Виктория Исакова
Жена Александра Петрова Виктория Антонова и Виктория ИсаковаИсточник: Соцсети
Александр Петров с женой и тещей, фото: соцсети
Александр Петров с женой и тещей, фото: соцсети

Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре 2023 года. В апреле 2025-го у пары родился сын Федор.

Ранее Александр Петров публично признался в любви жене и теще. 