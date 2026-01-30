«Уже приступили к репетициям»: Михаил Ефремов вернется на сцену в 2026 году

27 января 2026 года Super.ru сообщил, что актер приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по УДО. Он посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей», куда приехал на машине. Ефремов вошел в здание через служебный вход и отказался общаться с журналистами.