«Уже приступили к репетициям»: Михаил Ефремов вернется на сцену в 2026 году

Премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, который станет первым выходом на сцену актера Михаила Ефремова после УДО, состоится в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра «Мастерская “12”».
«Премьера постановки Никиты Михалкова “Без свидетелей” пройдет в 2026 году. Артисты уже приступили к репетициям», — подтвердили агентству в культурном учреждении.
4 сентября артист официально присоединился к труппе театра «Мастерская “12”» Никиты Михалкова. Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.
27 января 2026 года Super.ru сообщил, что актер приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по УДО. Он посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей», куда приехал на машине. Ефремов вошел в здание через служебный вход и отказался общаться с журналистами.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов собирается гастролировать по России.