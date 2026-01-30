Главную награду 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» получила картина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Фильм является новым прочтением романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Главные роли в военной драме исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.