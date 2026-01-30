Главную награду 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» получила картина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Фильм является новым прочтением романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Главные роли в военной драме исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.
В номинации «Лучший игровой фильм» также были представлены семейная комедия «Батя 2. Дед», триллер «Кончится лето», фантастический боевик «Кракен» и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина».
«Август» победил в номинациях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа».
Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков забрали награду в актерской номинации, разделив один приз на троих.
Лучшим режиссером стал Феликс Умаров за фильм «Пророк. История Александра Пушкина».
Церемония награждения проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие — Юлия Пересильд и Милош Бикович.