Военная драма «Август» получила главную награду премии «Золотой орел»

Картина стала лучшим игровым фильмом 2025 года

Главную награду 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» получила картина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Фильм является новым прочтением романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Главные роли в военной драме исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

В номинации «Лучший игровой фильм» также были представлены семейная комедия «Батя 2. Дед», триллер «Кончится лето», фантастический боевик «Кракен» и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина».

«Август» победил в номинациях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа».

Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков забрали награду в актерской номинации, разделив один приз на троих.

Лучшим режиссером стал Феликс Умаров за фильм «Пророк. История Александра Пушкина».

Церемония награждения проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие — Юлия Пересильд и Милош Бикович.