Роднянского и Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России

Семерых культурных деятелей, включая актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), исключили из Союза кинематографистов России за неуплату обязательных членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII Съезда Союза.