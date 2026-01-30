Ричмонд
Роднянского и Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России

Союз кинематографистов РФ исключил актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга ДапкунайтеИсточник: Legion-Media.ru

Семерых культурных деятелей, включая актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), исключили из Союза кинематографистов России за неуплату обязательных членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII Съезда Союза.

Александр Роднянский
Александр Роднянский

«Исключить из Общероссийской общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации”, согласно статьи 4.2. Устава СК России за многолетнюю неуплату членских взносов: Горбунова Алексея Сергеевича, Дапкунайте Ингеборге Эдмундовну, Роднянского Александра Ефимовича…», — говорится в документе.

Из состава Союза также были исключены актриса Елена Кучеренко, режиссер-документалист Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.