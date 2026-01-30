Ричмонд
Джейкоб Элорди выполнит обещание матери и возьмет ее на церемонию вручения «Оскара»

Актер вспомнил о своем подростковом обещании
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media

Джейкоб Элорди во время своего появления в шоу Джимми Киммела рассказал, кого планирует взять в качестве своей спутницы на «Оскар».

«Маму. Когда мне было 15, я пообещал ей, что возьму ее, так что я должен сдержать слово», — заявил артист.

Джейкоб отметил: «Мама все время полностью верила в меня». Именно она первой сообщила сыну о том, что он номинирован за лучшую мужскую роль второго плана в этом году. Элорди пояснил, что слишком нервничал в ожидании новостей и старался не брать в руки телефон.

«Я лег и крепко уснул. А потом, около пяти утра, я услышал, как звонит мамин телефон, затем увидел, как она поднимается по лестнице. По ее лицу я понял, что меня номинировали. Это было так здорово», — вспомнил актер.

Звезда «Грозового перевала» добавил, что отпраздновал эту новость вместе с отцом: «Он знал, что объявят номинантов, поэтому поставил бутылку шампанского в холодильник, не ложился спать примерно до полуночи в Австралии, а потом позвонил мне, и мы выпили по бокалу, разговаривая по телефону».

Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media

Для актера, который номинирован за роль Чудовища в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн», стать актером из списка претендующих на «Оскар» было мечтой всей жизни.

«Особенно из-за Хита Леджера! Он показал мне, что все возможно. Забавный факт: помню, что в начале своей карьеры я был довольно высокомерным и думал: “Этого не случится до 28 лет, на это уйдет гораздо больше времени”. Итак, мне 28, и меня номинировали ровно через 18 лет после его смерти. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Хита Леджера за вдохновение. Это действительно очень много значит для меня», — заключил Элорди.

Ранее Марго Робби и Джейкоба Элорди осудили за флирт на публике.