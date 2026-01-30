В городах России пройдет премьера фильма о выжившем защитнике Брестской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Документальную ленту о герое обороны Брестской крепости Касыме Жарменове впервые покажут в России вечером 29 января. Премьера картины «Цитадель» пройдет в лектории Русского географического общества в Петербурге, Кургане, Костроме, Челябинске и других городах, сообщила пресс-служба РГО.
«Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять свою семейную историю. Кроме того, фильм затрагивает еще вечную проблему отцов и детей. Для главных героев — это путешествие в прошлое, но это ещё и дорога друг к другу. Я думаю, что зрителю по обе стороны границы будет интересно узнать, что дает такая семейная история современным молодым людям. Укрепляет, придает ли импульс осознать свои возможности? Является обузой или опорой? В этом смысле — эта история универсальна. Наши герои употребляют выражение “наш народ”, “наш генетический код”, “наша история”, имея в виду наше общее прошлое — России и Казахстана», — привели в пресс-службе слова автора проекта, генерального директора кинокомпании «Скайфест» Алексея Никулина.
Инициаторами проекта «Цитадель» выступили кинокомпания «Скайфест», Русское географическое общество и федеральное агентство Россотрудничество. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Большая казахстанская премьера состоялась на родине Жарменова 13 декабря 2025 года в Шымкенте во Дворце Ассамблеи народов.
Вместе с другими защитниками Цитадели Жарменов 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей. После очередного побега Жарменов до мая 1945 года участвовал в партизанском движении на территории Чехословакии. Затем вернулся в родной Шымкент и стал школьным учителем.
Спустя 84 года внук Денис и правнук Тимур побывали в Брестской крепости, там, где сражался их героический предок, нашли надпись «Касым» на стене каземата Цитадели и отвезли на могилу Жарменова частицу земли с ее территории. Сегодня Брестская крепость — всемирно известный музейный комплекс.