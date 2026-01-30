В городах России пройдет премьера фильма о выжившем защитнике Брестской крепости

«Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять свою семейную историю. Кроме того, фильм затрагивает еще вечную проблему отцов и детей. Для главных героев — это путешествие в прошлое, но это ещё и дорога друг к другу. Я думаю, что зрителю по обе стороны границы будет интересно узнать, что дает такая семейная история современным молодым людям. Укрепляет, придает ли импульс осознать свои возможности? Является обузой или опорой? В этом смысле — эта история универсальна. Наши герои употребляют выражение “наш народ”, “наш генетический код”, “наша история”, имея в виду наше общее прошлое — России и Казахстана», — привели в пресс-службе слова автора проекта, генерального директора кинокомпании «Скайфест» Алексея Никулина.