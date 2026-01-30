Фонд кино назвал ключевым условием развития отрасли прозрачность кинопроката

Соснов добавил, что Фонд кино выступает институтом развития зрительского кинематографа и помимо поддержки производства полнометражных фильмов содействует развитию национальной киносети. По его словам, в рамках федеральных программ и за счет привлеченных внебюджетных средств в России было открыто более 1,5 тыс. кинотеатров, часть из которых вошла в государственную киносеть, насчитывающую порядка 400 экранов.