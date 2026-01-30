В Москве состоится вручение кинопремии «Золотой орел»

В рамках церемонии будут вручены награды в 23 номинациях. За приз в категории «Лучший фильм» поборются пять картин: «Август», режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.