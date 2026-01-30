Ричмонд
В России выйдет книга по мотивам фильма «Чебурашка 2»

Книга по мотивам сюжета «Чебурашки 2» выйдет 30 января 2026 года
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Официальная новеллизация фильма «Чебурашка 2» поступит в продажу 30 января 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

В книге читатели узнают о новых приключениях Чебурашки, который уже год живет у Гены. Малыш взрослеет, и это порождает разногласия: Чебурашка проявляет излишнюю самостоятельность и порой хулиганит, поэтому Гена старается его воспитывать.

«Их приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры, Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Книгу написала Анна Маслова на основе сценария, созданного группой авторов под руководством Виталия Шляппо — сценариста фильма «Чебурашка 2». Стартовый тираж — 30 млн экземпляров.

Издатели уверены, что проект продолжит успешную серию изданий о Чебурашке. Они напомнили, что новеллизация первой части фильма достигла суммарного тиража более 320 млн экземпляров и вошла в ТОП‑5 самых востребованных детских книг Всероссийского книжного рейтинга.

«Для нас как для издательства важно бережно сохранять литературное наследие и авторский язык сказочника — добрый, человеческий, объединяющий. Именно этот язык вот уже много лет привлекает детей и взрослых к истории Чебурашки, в каком бы формате она ни предстала — книжном или экранном», — сказал директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков.

Фильм «Чебурашка 2» вышел на экраны 1 января 2026 года. Его кассовые сборы превысили 5,7 млрд рублей.