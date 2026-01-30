В России выйдет книга по мотивам фильма «Чебурашка 2»

«Для нас как для издательства важно бережно сохранять литературное наследие и авторский язык сказочника — добрый, человеческий, объединяющий. Именно этот язык вот уже много лет привлекает детей и взрослых к истории Чебурашки, в каком бы формате она ни предстала — книжном или экранном», — сказал директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков.