Сергей Рост посетил премьеру фильма «Папа может» и на красной дорожке поговорил с журналистами о том, как сейчас изменились обязанности в семье между мужчинами и женщинами. Актер раскритиковал современных девушек, которые, по его мнению, смотрят вредоносные ролики о роскошной жизни посетителей Патриарших прудов.
«Им кажется, что так и надо жить, что подруга какая-то сказала, что она ничего не делает, а сколько у нее драгоценностей, на крутой машине ездит и так далее. На самом деле надо показывать женщин, которые рожают, работают, пополам делят все трудности. Потому что в одиночку сейчас не выстоять. Да это и во все времена было», — отметил звезда сериала «Полный модерн!» с Дмитрием Нагиевым.
Он также поделился своим мнением о том, что многие мужчины, насмотревшись зарубежных фильмов, думают, что нужно в жизни все брать на себя, но в реальности молодые люди не выдерживают такой нагрузки. Поэтому артист настаивает на то, что мужчина и женщина в отношениях должны делать все пополам.
«Может быть, не надо заставлять мужчину делать все. Ну есть случаи, когда любимая заболела или еще что-то. Но, по-моему, абсолютно приятно дарить друг другу радость, помогать друг другу, пополам все делать», — цитирует Роста Телеграм-канал «Звездач».
Он добавил, что роль отца в современном мире недооценена. По его словам, в различных источниках чаще всего говорят о матерях и об их нуждах. Рост подчеркнул, что при этом девушки отказываются брать на себя семейные обязанности.
«Все девушка говорят, что им что-то нужно, причем требуют чего-то. При этом очень мало осталось девушек, которые были, как раньше. Вот моя мама работала, например, и растила меня. Ее сестры все работали, и у них было по трое детей. И все они успевали. А сейчас у меня друг неженатый ходил на свидания и рассказывал, что девушки на первых свиданиях требования выставляют, говорят: я не буду стирать, я не буду готовить, не буду ничего делать, я просто подарю тебе себя. По-моему, этого мало. Семья — это команда, нужно что-то делать вместе. Не только детей, а вообще… То, что называют семейным счастьем», — заключил артист.
Сергей Рост был женат на журналистке Ольге, от которой у него есть 14-летняя дочь Анфиса. В 2020 году актер развелся с супругой.