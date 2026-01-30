«Все девушка говорят, что им что-то нужно, причем требуют чего-то. При этом очень мало осталось девушек, которые были, как раньше. Вот моя мама работала, например, и растила меня. Ее сестры все работали, и у них было по трое детей. И все они успевали. А сейчас у меня друг неженатый ходил на свидания и рассказывал, что девушки на первых свиданиях требования выставляют, говорят: я не буду стирать, я не буду готовить, не буду ничего делать, я просто подарю тебе себя. По-моему, этого мало. Семья — это команда, нужно что-то делать вместе. Не только детей, а вообще… То, что называют семейным счастьем», — заключил артист.