Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Машков назвал уход народного артиста Чернушенко невосполнимой потерей

Машков выразил соболезования в связи со смертью народного артиста СССР Владислава Чернушенко
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Актер, председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с уходом народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Траурную телеграмму Машкова опубликовала пресс-служба союза.

По словам артиста, он запомнит Чернушенко как выдающегося творца и педагога, настоящего патриота и видного общественного деятеля.

«Маэстро не только создал бесценное наследие, посвященное хоровому и музыкальному искусству, но и воспитал несколько поколений ярких исполнителей и влюбленных в музыку слушателей», — написал он.

Актер добавил, что уход Чернушенко — невосполнимая потеря для всего культурного сообщества России.

Владислав Чернушенко возглавлял Капеллу Санкт-Петербурга с 1974 года, был ее бессменным художественным руководителем. Педагога не стало 27 января в возрасте 90 лет после тяжелой болезни.