52-летняя Хайди Клум в корсете из страз снялась для рекламы

Модель Хайди Клум появилась на публике в корсете из страз. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость позировала в серебряном корсете из страз с глубоким декольте и серых полосатых брюках. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. Модель приняла участие в съемке для бренда L'Oréal Paris.
У звезды четверо детей. Дочь Хелен (Лени) он родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.
Ранее Хайди Клум вышла в свет в «голой» рубашке без лифчика.