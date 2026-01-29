44-летняя «ангел» Victoria's Secret в платье с разрезом до бедра вышла на публику

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась на вечеринке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость позировала в черном платье с разрезом до бедра и кожаным поясом. Волосы модели выпрямили и сделали вечерний макияж со стрелками.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
Ранее Алессандра Амбросио снялась топлес на пляже.