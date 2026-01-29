Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с Луи Гаррелем. Об этом сообщает The Plaуlist.
Инсайдеры киноиндустрии заявили, что знаменитости начали отношения после съемок в фильме «Кутюр».
В сентябре звезда появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и туфлях на каблуках. Артистка также надела кольцо с массивным камнем и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и помадой.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет женщину-мафиози, защищающую сыновей от наркобарона.