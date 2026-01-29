Марго Робби публично поддержала Викторию Бекхэм на фоне ее ссоры с сыном

Голливудская актриса Марго Робби публично поддержала дизайнера Викторию Бекхэм на фоне ее конфликта с сыном Бруклином. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость появилась в двух нарядах из весенне-летней коллекции бренда Виктории Бекхэм в рамках промо фильма «Грозовой перевал», где сыграла главную роль. На одном из кадров актриса позировала белом мини-платье, украшенном перьями, и нюдовых туфлях на каблуках. На другом снимке артистка предстала в черном корсете с перьями и широких брюках.
