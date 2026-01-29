Ричмонд
Беглов пообещал вернуть «Ленфильму» славу одной из лучших киностудий страны

Владимир Путин 2 декабря 2025 года подписал указ о передаче всех акций «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Киностудия «Ленфильм», переданная в собственность Санкт-Петербурга, должна снова стать одной из лучших в стране. Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

«Практически поставлена точка в том, что “Ленфильм” является уже городской структурой, что нас всех радует. Мы знаем, что “Ленфильм” работал и в блокаду, и в другие годы. Это наша визитная карточка, это наша с вами история, и два пересекающихся луча прожектора — это символ блокадного Ленинграда. Поэтому будем работать. Там много сложностей, трудностей, но я абсолютно уверен, что мы сделаем одну из лучших, как это было и раньше, киностудий в нашей стране», — отметил Беглов.

Он сообщил, что на встрече с президентом 26 января поблагодарил главу государства за решение о передаче киностудии «Ленфильм» в ведение Петербурга.

Путин 2 декабря 2025 года подписал указ о передаче всех акций «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В документе отмечалось, что это делается в целях развития кинопроизводства в РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 27 января поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций «Ленфильма» в собственность Петербурга. Беглов и министр культуры Ольга Любимова ранее обсуждали возможность развития «Ленфильма» в качестве всероссийского центра создания патриотического и исторического кино.