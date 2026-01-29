Беглов пообещал вернуть «Ленфильму» славу одной из лучших киностудий страны

«Практически поставлена точка в том, что “Ленфильм” является уже городской структурой, что нас всех радует. Мы знаем, что “Ленфильм” работал и в блокаду, и в другие годы. Это наша визитная карточка, это наша с вами история, и два пересекающихся луча прожектора — это символ блокадного Ленинграда. Поэтому будем работать. Там много сложностей, трудностей, но я абсолютно уверен, что мы сделаем одну из лучших, как это было и раньше, киностудий в нашей стране», — отметил Беглов.