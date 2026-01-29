Ричмонд
Ариана Гранде снялась в корсетном платье для рекламы украшений: «Неузнаваема»

Актриса Ариана Гранде снялась в корсетном платье для рекламы

Актриса и певица Ариана Гранде снялась для рекламы украшений Swarovski. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ариана Гранде / фото: соцсети
Ариана Гранде / фото: соцсети

Знаменитость в новом рекламном кампейне Swarovski. Певица позировала в красном корсетном платье с глубоким декольте. Ей также сделали броский макияж.

«Неузнаваема», — заявили пользователи соцсетей.

Ранее Ариана Гранде высказалась о травматичном опыте из-за критики ее внешности.