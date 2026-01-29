Ричмонд
48-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в купальнике

Актриса показала фигуру в купальнике

Актриса Екатерина Климова опубликовала фото в купальнике. Звезда позировала в цветном монокини на диване и опубликовала фото в личном блоге. Артистка поделилась в соцсети кадрами, снятыми на отдыхе во Вьетнаме.

Екатерина Климова / фото: соцсети
Екатерина Климова / фото: соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Прекрасна, как всегда», «Идеальная», «Красотка», «Как всегда, бомба», «Королева», «До чего же хороша», «Прекраснейшая из женщин», «Превосходна».

Знаменитость признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Ранее в сети восхитились внешностью сына Климовой и Петренко.