Звезда «Восьмидесятых» Земцова рассказала о романе с бывшим возлюбленным Асмус

Наталья Земцова посетила премьеру сериала «Резервация». Мероприятие прошло 27 января в столичном кинотеатре «Художественный».
На красную дорожку звезда сериала «Восьмидесятые» вышла в компании Ильи Бурца, продюсера и креативного директора онлайн-кинотеатра Kion. 38-летняя актриса призналась, что познакомилась с возлюбленным на одной из премьер.
«Он умный. Мы познакомились на премьере, так что, девчонки, надо ходить на премьеры! Мы начали говорить про книги, и сразу все было понятно, что мало таких вариантов бывает в жизни. Мне кажется, что всегда чувствуешь — происходит это или нет», — цитирует Земцову The Voice.
Она призналась, что пока они не думают о свадьбе. По словам актрисы, у них нет цели связать себя узами брака.
«Мы там уже были. И пока некогда. Когда все классно, ничего не хочется, каких-то особенных планов», — объяснила Земцова.
О романе актрисы и продюсера заговорили в декабре 2025 года. Тогда артистка разместила в личном блоге фото с мужчиной.
Стоит отметить, что на премьере «Резервации» также присутствовала Кристина Асмус. Она в 2024-м состояла в непродолжительных отношениях с продюсером.
Сейчас у актрисы роман с другим мужчиной — с кинооператором Валерием Махмудовым. На днях пара вернулась с Бали, где отдыхала около месяца.
Ранее Кристина Асмус показала откровенное фото с новым возлюбленным.