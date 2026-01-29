Ричмонд
Звезда «Восьмидесятых» Земцова рассказала о романе с бывшим возлюбленным Асмус

Наталья Земцова вышла в свет в компании нового возлюбленного

Наталья Земцова посетила премьеру сериала «Резервация». Мероприятие прошло 27 января в столичном кинотеатре «Художественный».

Илья Бурец и Наталья Земцова
Илья Бурец и Наталья ЗемцоваИсточник: Пресс-служба

На красную дорожку звезда сериала «Восьмидесятые» вышла в компании Ильи Бурца, продюсера и креативного директора онлайн-кинотеатра Kion. 38-летняя актриса призналась, что познакомилась с возлюбленным на одной из премьер.

«Он умный. Мы познакомились на премьере, так что, девчонки, надо ходить на премьеры! Мы начали говорить про книги, и сразу все было понятно, что мало таких вариантов бывает в жизни. Мне кажется, что всегда чувствуешь — происходит это или нет», — цитирует Земцову The Voice.

Наталья Земцова на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба
Наталья Земцова на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба

Она призналась, что пока они не думают о свадьбе. По словам актрисы, у них нет цели связать себя узами брака.

«Мы там уже были. И пока некогда. Когда все классно, ничего не хочется, каких-то особенных планов», — объяснила Земцова.

Наталья Земцова и Илья Бурец, фото: пресс-служба
Наталья Земцова и Илья Бурец, фото: пресс-служба

О романе актрисы и продюсера заговорили в декабре 2025 года. Тогда артистка разместила в личном блоге фото с мужчиной.

Стоит отметить, что на премьере «Резервации» также присутствовала Кристина Асмус. Она в 2024-м состояла в непродолжительных отношениях с продюсером.

Кристина Асмус на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба
Кристина Асмус на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба

Сейчас у актрисы роман с другим мужчиной — с кинооператором Валерием Махмудовым. На днях пара вернулась с Бали, где отдыхала около месяца.

Ранее Кристина Асмус показала откровенное фото с новым возлюбленным. 