В Госдуме призвали штрафовать на 3 млн рублей за показ «Рэмбо» и «Клана Сопрано»

Депутат Марченко проголосовал за законопроект о наказании за контент, противоречащий традиционным ценностям
Джеймс Гандольфини: «Клан Сопрано»
Источник: кадр из сериала «Клан Сопрано»

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что за фильмы вроде «Рэмбо» и сериала «Клан Сопрано» нужно бить по карману — штрафовать до 3 млн рублей. Парламентарий проголосовал за законопроект о наказании за контент, противоречащий традиционным ценностям, и привел конкретные примеры.

Во второй части «Рэмбо» герой «воюет с нашими инструкторами во Вьетнаме», а в следующей — «с советской армией в Афганистане».

«Наши военные преподносятся в уничижительном свете, даже оскорбляющем. Везде декларируется превосходство американской армии над советской», — возмутился Марченко в беседе с RT.

Особое недовольство вызвал «Клан Сопрано», где «девушки легкого поведения — это русские». Депутат подчеркнул: он не против американского кино как такового, но против образов, унижающих национальное достоинство. Если текущий законопроект о традиционных ценностях не покроет такие случаи, Марченко обещает внести отдельную инициативу.

«Если эти фильмы, о которых я сказал, подпадают под эту формулировку, тогда новый закон не нужен. Этот вопрос будет решен этим законом… А если не подпадают, тогда я внесу новый закон», — указал парламентарий.