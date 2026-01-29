Вдова сыгравшего Северуса Снегга актера Рикмана рассказала о его последних месяцах

Вдова британского актера Алана Рикмана, сыгравшего роль профессора Северуса Снегга в фильмах про Гарри Поттера, Рима Хортон рассказала о последних месяцах его жизни, передает BBC Breakfast.
Артисту поставили диагноз «рак поджелудочной железы» за шесть месяцев до его смерти. По словам Хортон, самой большой проблемой с таким видом онкологии является то, что симптомы часто сложно распознать. В результате пациентам ставят диагноз слишком поздно.
Вдова Рикмана отметила, что ее супруг проходил химиотерапию, которая немного продлила ему жизнь, однако не вылечила его.
При этом она рассказала, что средняя продолжительность жизни пациентов с раком поджелудочной железы составляет около трех месяцев после постановки диагноза.
Сейчас Хортон собирает средства для борьбы с раком поджелудочной железы в Великобритании, надеясь, что удастся разработать тест на основе алкотестера.