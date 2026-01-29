Ричмонд
Вдова сыгравшего Северуса Снегга актера Рикмана рассказала о его последних месяцах

Вдова британского актера Алана Рикмана, который сыграл Северуса Снегга в фильмах про Гарри Поттера, рассказала о последних месяцах его жизни
Алан Рикман
Алан РикманИсточник: Rex / Fotodom.ru

Вдова британского актера Алана Рикмана, сыгравшего роль профессора Северуса Снегга в фильмах про Гарри Поттера, Рима Хортон рассказала о последних месяцах его жизни, передает BBC Breakfast.

Артисту поставили диагноз «рак поджелудочной железы» за шесть месяцев до его смерти. По словам Хортон, самой большой проблемой с таким видом онкологии является то, что симптомы часто сложно распознать. В результате пациентам ставят диагноз слишком поздно.

Алан Рикман в роли Северуса Снегга
Алан Рикман в роли Северуса Снегга

Вдова Рикмана отметила, что ее супруг проходил химиотерапию, которая немного продлила ему жизнь, однако не вылечила его.

При этом она рассказала, что средняя продолжительность жизни пациентов с раком поджелудочной железы составляет около трех месяцев после постановки диагноза.

Сейчас Хортон собирает средства для борьбы с раком поджелудочной железы в Великобритании, надеясь, что удастся разработать тест на основе алкотестера.