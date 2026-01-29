Ричмонд
Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру в тренажерном зале после родов

Недавно родившая актриса сняла на видео свою тренировку в спортивном зале
Агата Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру в тренажерном зале после родов
Агата Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру в тренажерном зале после родов

Актриса Агата Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру в тренажерном зале после родов. Звезда записала на видео упражнения, которые даются ей тяжело. Она опубликовала ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка признавалась, что сейчас весит 61 килограмм. По словам знаменитости, она полностью отказалась от сладкого и мучного, однако больше ей пока не удается похудеть. Жена Петра Дранги мечтает резко вернуться в свою идеальную форму, но понимает, что это невозможно.

Звезда в начале декабря родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.

Ранее Агата Муцениеце снялась в парных образах с девятилетней дочерью от Прилучного.