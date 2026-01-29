Мария Аронова прокомментировала новости о том, что ее госпитализировали с приступами икоты. 53-летняя актриса опубликовала в личном блоге фото, которое было сделано осенью на фоне золотых листьев и солнечных лучей.
Звезда сериала «Праздники» позировала в черном длинном пальто. Она была повернута к камере боком, при этом актриса приподняла голову и закрыла глаза.
«Все хорошо. Спасибо», — написала артистка.
Накануне появились новости о том, что Аронова была доставлена в больницу с мучительными приступами икоты. Как сообщали СМИ, в результате обследования у звезды были обнаружены повреждения внутренних органов — стеатогепатит (ожирение печени) и воспаление пищевода. Ароновой назначили строгую диету и регулярное обследование со сдачей анализов. Состояние артистки осложняет также сахарный диабет второго типа.
Впрочем, директор Ароновой опровергла эти новости.
«Это все неправда — то, что пишут СМИ. У Марии Валерьевны все прекрасно со здоровьем. Мы только что вернулись из большого тура по Уралу, у нас сегодня спектакль — Мария Валерьевна играет “Нитуш” в Театре Вахтангова. Завтра вылетаем в Питер. Наша звезда чувствует себя прекрасно. Это все слухи!» — рассказала Наталья Дмитрюкова «СтарХиту».
Накануне, 28 января, Мария Аронова сыграла в постановке «Маленькие комедии» на сцене Театра Терезы Дуровой в Москве.
Ранее Мария Аронова рассказала о своем самочувствии в беседе с РИА Новости.