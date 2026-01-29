Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Солдат» объяснил, почему больше никогда не женится

Актер Иван Жидков заявил, что больше никогда не женится
Иван Жидков на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба
Иван Жидков на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба

Актер Иван Жидков заявил, что больше никогда не женится. Звезда сериала «Солдаты» объяснил в Telegram-канале, почему принял такое решение.

«Скажите, зачем люди женятся? Я был женат, больше не хочу. Как это положительно влияет на отношения? Да никак. А при разводе начинается… отдай, мое, ты мужчина и прочее. Мужчины должны по определению. Неси ответственность, реши все вопросы, сделай, обеспечь. Это утомляет. Мне осточертело решать все… В общем, жениться я не собираюсь. Скажете: “А как ты хотел, ты мужчина? Да, я мужчина, который больше не будет жениться”», — высказался артист.

У артиста есть возлюбленная. С 2022 года он состоит в отношениях с актрисой Марией Чередниченко, которая моложе него на 17 лет. В сети многие раскритиковали звезду «Солдат» за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков отмечал, что им легко и комфортно вместе, а это главное.

Ранее Иван Жидков показал кадры поцелуя с молодой возлюбленной в лифте.