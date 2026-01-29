Звезда «Солдат» объяснил, почему больше никогда не женится

Актер Иван Жидков заявил, что больше никогда не женится. Звезда сериала «Солдаты» объяснил в Telegram-канале, почему принял такое решение.
«Скажите, зачем люди женятся? Я был женат, больше не хочу. Как это положительно влияет на отношения? Да никак. А при разводе начинается… отдай, мое, ты мужчина и прочее. Мужчины должны по определению. Неси ответственность, реши все вопросы, сделай, обеспечь. Это утомляет. Мне осточертело решать все… В общем, жениться я не собираюсь. Скажете: “А как ты хотел, ты мужчина? Да, я мужчина, который больше не будет жениться”», — высказался артист.
У артиста есть возлюбленная. С 2022 года он состоит в отношениях с актрисой Марией Чередниченко, которая моложе него на 17 лет. В сети многие раскритиковали звезду «Солдат» за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков отмечал, что им легко и комфортно вместе, а это главное.
Ранее Иван Жидков показал кадры поцелуя с молодой возлюбленной в лифте.