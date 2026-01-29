Звезда «Солдат» объяснил, почему больше никогда не женится

«Скажите, зачем люди женятся? Я был женат, больше не хочу. Как это положительно влияет на отношения? Да никак. А при разводе начинается… отдай, мое, ты мужчина и прочее. Мужчины должны по определению. Неси ответственность, реши все вопросы, сделай, обеспечь. Это утомляет. Мне осточертело решать все… В общем, жениться я не собираюсь. Скажете: “А как ты хотел, ты мужчина? Да, я мужчина, который больше не будет жениться”», — высказался артист.